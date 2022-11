Calcio | Ufficiale | Guardiola rinnova col Manchester City fino al 2025

Il tecnico catalano è arrivato nel 2016: fin qui 11 i trofei conquistati MANCHESTER (INGHILTERRA) - Dopo le indiscrezioni, la conferma: Pep Guardiola sarà l'allenatore del Manchester City per altre due stagioni. Nuovo biennale per il 51enne tecnico catalano, che era in scadenza nel prossimo giugno, e firma fino al 2025. "...Era nell'aria, adesso è. Pep Guardiola rinnova con il Manchester City e prosegue il viaggio, così come recitano i social del club inglese, a caccia di nuovi successi. Manca la Champions per rendere questa ...Il Manchester City ha comunicato ufficialmente di aver concretizzato il rinnovo di ... giocando continuamente e in continua evoluzione, uno stile di calcio City che è ammirato in tutto il mondo. Come ...Il tecnico catalano è arrivato nel 2016: fin qui 11 i trofei conquistati MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo le indiscrezioni, la conferma ufficiale: Pep Guardiola sarà l'allenatore del ...