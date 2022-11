Calcio | Mondiali 2022 | la protesta della Germania Foto di squadra con la bocca tappata

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dopo le parole degli ultimi giorni, in merito alla scelta o no di indossare una fascia arcobaleno (da capitano) con la scritta ‘One love’ aididi Qatar, laha scelto di schierarsi prendendo una posizione netta. In occasioneprima partita del suo torneo iridato, contro il Giappone, all’interno del Gruppo E, la rappresentativa tedesca si è fatta ritrarre nellagrafia ufficiale che ha preceduto il match con una particolare posa seguita da tutti i giocatori: quella, per dare un segnale contro la censura. A corredocosa inoltre, è arrivato anche un tweetfederazione tedesca che spiega la posizione ufficiale del...

Tutti allineati sul campo per la foto di squadra ma con la mano a tappare la bocca, a significare 'ci hanno silenziato'. La Germania ha usato la tradizionale foto ufficiale del pre - partita con il ...L'organo maggiore delmondiale ha sottolineato che nel caso le squadre fossero scese in ... ha contribuito a gettare ulteriori polemiche suiin Qatar, già tanto discussi in questi ...