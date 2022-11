Calcio | Mondiali 2022 | la caviglia di Harry Kane preoccupa Southgate in vista degli USA

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La gioia dell’Inghilterra per la larga vittoria all’esordio aicontro l’Iran si è preso tramutata in unante attesa per conoscere lo stato delladel capitano. Per l’attaccante sono stati infatti necessari esami medici subito dopo il primo match. Il problema è sorto al 48° minuto della sfida con l’Iran, quando Morteza Pouraliganji ha affondato su di lui un duro contrasto che l’ha costretto a rimanere a terra per qualche secondo. Il 29enne attaccante, che ha una lunga storia di problemi alla, è riuscito a resistere fino al 75esimo minuto prima di essere sostituito da Callum Wilson. Tuttavia, giocatore fondamentale per le speranze dell’Inghilterra in questo Mondiale, è stato visto zoppicare leggermente e indossare una ...