Calcio | Mondiali 2022 | il Belgio soffre con un Canada sorprendente | ma Batshuayi lancia le Furie Rosse

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Si chiude un’altra giornata aiin Qatar. Esordio vincente, nonostante una grandissima fatica, per il: De Bruyne e compagni volano al comando del Gruppo F imponendosi per 1-0 sulgrazie alla rete di. Da sottolineare però la sofferenza della squadra europea che non è riuscita a dettare i ritmi, subendo il giocodella squadra canadese. Parte fortissimo la compagine nordamericana: nei primi dieci minuti lenon riescono a gestire la pressione alta e l’intensità dei canadesi che vanno più volte vicini alla rete. Al 10? l’arbitro va al VAR dopo un tocco di mano di Carrasco in area: c’è il rigore, Alphonso Davies si presenta sul dischetto e si fa ipnotizzare da Courtois. La prima frazione resta spettacolare con continui ...

Olympics

Altro che Twitter in crisi, Elon Musk in persona "cinguetta" per esaltare i numeri da record sulla piattaforma sociale in concomitanza con i Campionatidiin corso in Qatar . Il nuovo proprietario di uno dei social più gettonati livello di informazione esulta, snocciolando numeri da record e congratulandosi con i "superstiti" del ..."Era un segnale, un messaggio che volevamo lanciare. Volevamo trasmettere il messaggio che la Fifa sta invece mettendo a tacere". Il ct della Germania, Hansi Flick, ma messo per un momento da parte le ... Mondiali di calcio 2022: Risultati delle partite, gol, classifiche e punti di tutte le fasi del torneo | Oggi " Un Mondiale in un paese dove i diritti umani non vengono rispettati Mai più. Non ci sarà un altro Qatar. E basta guardare al 2026 con l'assegnazione a Stati Uniti, Canada e Messico, con quest'ultim ...Il Mondiale di Cristiano Ronaldo inizierà giovedì 24 novembre contro il Ghana. Il fuoriclasse portoghese, dopo lo scioccante annuncio sulla sua separazione dal Manchester United, è pronto a tornare in ...