Calcio | Mondiali 2022 Dusan Tadic | “Tutti parlano del Brasile | ci dà ulteriore motivazione”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Esordire in una competizione importante come idiin Qatar contro una squadra di valore come ilpuò sia da un lato spingere a dare qualcosa in più, sia dall’altro indurre a essere intimoriti vista la grandezza dell’avversario.però, per la sua Serbia, non ha alcun dubbio: si darà il massimo in campo. Ecco le parole in conferenza stampa del centrocampista serbo: “Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, senza guardare agli altri:del, e questo ci dà. Siamo pronti, crediamo in noi stessi e vogliamo divertirci“.. Dragan Stojkovic: “Il ...

Olympics

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:2022: Belgio - Canada , in onda dalle 20 su Rai 1 Chi l'ha visto , in onda dalle ...C'è un dato curioso dietro la vittoria del Giappone contro la selezione tedesca: 5 titolari dell'undici di partenza scelto dal CT Moriyasu giocano in Germania (4 in Bundesliga e uno in Zweite Liga). ... Mondiali di calcio 2022: Risultati delle partite, gol, classifiche e punti di tutte le fasi del torneo | Oggi La nazionale tedesca che si tappa la bocca per protestare contro il divieto di indossare la fascia One Love, infligge un colpo durissimo all'immagine della Federcalcio mondiale. Come se non bastasse, ...A TV PLAY, su Calciomercato.it, è intervenuto il giornalista Rudy Galetti e ha parlato della possibilità di vedere Thuram in Serie A visto l'interesse di Inter ...