Calcio | Mondiali 2022 Dragan Stojkovic | “Il Brasile ha quattro attaccanti | ma ci sarà qualcuno a difendere?”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Esordio in vista per la Nazionale serba aidiin Qatar, un inizio non propriamente semplice dal momento che troverà davanti il, tra le favorite per la conquista del titolo. Tuttavia, non bisogna sottovalutare la pericolosità della Serbia, la sorpresa è dietro l’angolo e quest’oggi, con la Germania, ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione. Ecco le parole del Commissario Tecnico della Serbia,, rilasciate nella tradizionale conferenza stampa della vigilia: “Un onore essere tra le migliori 32 Nazionali al mondo. Kostic è a rischio forfait per un problema muscolare, tutti gli altri sono a disposizione; ci siamo preparati bene, madifficile“.: rischio ...

INVIATO A DOHA - Il giro di campo per ringraziare i tifosi, la festa nello spogliatoio. Il Giappone esulta per una vittoria storica. Ne abbiamo parlato a Yuto Nagatomo , ex Inter e Cesena ora al Tokyo,...