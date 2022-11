Calcio | Mondiali 2022 | Cristiano Ronaldo salta la conferenza stampa pre-esordio Al suo posto Bruno Fernandes | ex-compagno a Manchester

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nella giornata di domani la nazionale del Portogallo farà il suoaididi Qatar. Il primo match li vedrà sfidare il Ghana, prima avversaria di un girone insidioso che prevede anche Corea del Sud ed Uruguay. Come di consueto, oggi si terranno le conferenzedi allenatori e capitani di tutte le squadre che domani hanno in programma il loro primo incontro. Non fa eccezione il Portogallo ma, se Fernando Santos parteciperà normalmente in qualità di CT, lo stesso non si può dire per il capitano. Sarà assente infatti, come riportato dal giornalista portogheseAndrade di CNN Portugal. L’ormai ex giocatore delUnited è più che mai sotto la luce dei riflettori in queste ...