Calcio | Mondiali 2022 Bento | “Son ci sarà Avrei evitato il Portogallo”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Idiin Qatar entrano nel vivo e domani si completerà la prima giornata della fase a gironi. Il Gruppo F comprende Uruguay,, Ghana e la Corea del Sud di Paulo. Gli asiatici affronteranno alla prima l’Uruguay e poidovrà vedersela con il “suo”, suo paese di origine. Il commissario tecnico dei coreani è intervenuto in conferenza stampa prima del debutto per chiarire la situazione di Son, la stella della squadra: “Son può giocare e giocherà. Il fatto che indosserà una maschera protettiva non lo condizionerà. Vedremo domani come andrà, la nostra speranza è che si senta a suo agio quanto più possibile. Ma sia lui che noi sappiamo che non possiamo correre rischi“.ha inoltre speso delle parole in ...

Olympics

La prima storica vittoria sui tedeschi è il coronamento di un sogno che i giapponesi avevano potuto cullare solo nei cartoni ...La lunga carriera di Takuma, acquistato dall'Arsenal e poi sbocciato nello Stoccarda in Bundesliga. Un giramondo. Che da piccolino ha vissuto per un po' anche a ... Mondiali di calcio 2022: Risultati delle partite, gol, classifiche e punti di tutte le fasi del torneo | Oggi La nazionale tedesca che si tappa la bocca per protestare contro il divieto di indossare la fascia One Love, infligge un colpo durissimo all'immagine della Federcalcio mondiale. Come se non bastasse, ...A TV PLAY, su Calciomercato.it, è intervenuto il giornalista Rudy Galetti e ha parlato della possibilità di vedere Thuram in Serie A visto l'interesse di Inter ...