Calcio | Guardiola al City fino al 2025 | ' qui sono felice'

ricambia: "Non bastano le parole per ringraziare tutti qui al City per la fiducia riposta in me. Mi sento felice e a mio agio in questo club, ho tutto quello di cui ho bisogno per fare il ..."Dal primo giorno ho sentito qualcosa di speciale qui - le parole di- . Non potrei trovarmi in un posto migliore. Non potrò mai ringraziare abbastanza il club per la fiducia accordatami. ...Il tempo di Guardiola al City è carico di successi ... giocando continuamente e in continua evoluzione, uno stile di calcio City che è ammirato in tutto il mondo. Come ogni tifoso del City, non vedo l ...Il tecnico catalano è arrivato nel 2016: fin qui 11 i trofei conquistati MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo le indiscrezioni, la conferma ufficiale: Pep Guardiola sarà l'allenatore del ...