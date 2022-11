Calcio | Glazer aprono a cessione Manchester United

hanno acquistato i Red Devils nel 2005 per 790 milioni di sterline ma adesso fanno sapere in una nota che prenderanno in considerazione "tutte le alternative strategiche, compresi nuovi ...L'articolo Manchester United, l'annuncio dei: "Valutiamo la vendita" proviene da& ...La famiglia statunitense è proprietaria del club dal 2005 MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - A poche ore dall'ufficialità del divorzio ...Il processo è progettato per migliorare la crescita futura del club, con l'obiettivo finale di posizionare il club per capitalizzare le opportunità sia sul campo che commercialmente. Come parte di que ...