Calcio | Eriksen corona il sogno Mondiale | com’è cambiata la sua vita

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il danese è tra i calciatori selezionati nella Nazionale danese Dall’incubo dell’Europeo, al. In 17 mesi ladi Christian, che è stata in bilico, è ripartita. L’ex calciatore dell’Inter è stato tra i protagonisti in campo nella sfida del, poi terminata 0 a 0 tra Danimarca e Tunisia. Oggi, dopo il malore in campo nel match d’esordio dell’Europeo (contro la Finlandia il 12 giugno 2021),è tornato alladi sempre. Attualmente veste la maglia del Manchester United. Forzatamente ha infatti dovuto lasciare l’Inter e l’Italia: addosso, dopo il malore, ha infatti un defibrillatore sottocutaneo, che in Italia non è accettato per giocare. La scorsa annataha giocato, sempre in Premier con il Brentford in Premier League. Leggi ...