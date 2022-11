Cagliari | Liverani | «Meritavamo qualcosa in più | abbiamo lasciato dei punti per strada»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le parole di Fabio, tecnico del: «4 o anche 5in più li avevo messi in preventivo» Fabio, allenatore del, ha riun’intervista all’Unione Sarda, dove traccia un bilancio di questo avvio di stagione. Le sue dichiarazioni: PENSIERI – «Sicuramentedi più,cheper. Errori individuali pagati a caro prezzo. Per quanto fatto credo che 4 o anche 5in più li avevo messi in preventivo» COLPE – «Faccio anche io la mia autocritica. Ad esempio cosa ho fatto per evitare che la palla finisse li nell’area piccola in quel momento. Dobbiamo avere più ...