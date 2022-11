Buoni lavoro nei campi | Coldiretti Lazio | “Investiamo nella crescita del settore”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “L’arrivo deiè importante nelle campagne dove occorre lavorare con la semplificazione burocratica per salvare i raccolti e garantire nuove opportunità di reddito in un momento particolarmente difficile per il Paese”. E’ quanto ha affermato il presidente di, David Granieri, in riferimento ai contenuti della manovra che prevede l’introduzione deia tempo determinato per un importo fino a 10mila euro. “Siamo grati al Governo per aver accolto le nostre sollecitazioni sul problema della manodopera agricola e – sottolinea Granieri – siamo pronti al confronto con le Istituzioni e i sindacati per individuare le formule più adeguate che garantiscano maggiore semplificazione per le imprese e le necessarie tutele per i lavoratori agricoli”. Stando ad ...