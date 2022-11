Bruce Lee | uno studio rivela le cause della sua morte dopo quasi 50 anni

(Di mercoledì 23 novembre 2022) A preservarne l’eredità artistica e umanaleggenda di Hollywood ci pensa una Fondazione gestita dalla figlia Shannon, che ha anche scritto un libro su di lui, «Be water, my friend»

, la causa della morte: dopo quasi 50 anni si torna a parlare dell'attore e il campione di arti L'articolo, la causa della morte dopo 50 anni: un studio ha svelato i motivi proviene ...Uno studio pubblicato nel numero di dicembre del Clinical Kidney Journal afferma di aver risolto il giallo della morte dell'attore, la leggenda delle arti marziali deceduta in circostanze misteriose a Hong Kong nel luglio del 1973 a 32 anni. All'epoca i medici stabilirono che la causa del decesso era stato un edema ...La scomparsa dell’icona di Hollywood Bruce Lee in giovane età (aveva 32 anni) è sempre stata oggetto di leggende metropolitane e speculazioni dei fan. A quasi 50 anni da quel tragico giorno (di cui ...Scomparso nel luglio del 1973, dopo quasi 50 anni sono state svelate le reali cause della morte di Bruce Lee: è quanto emerge da un nuovo studio.