Brindisi | donna ritrovata in una cella frigo a Ceglie | il figlio indagato per occultamento

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ha vegliato la madre per un giorno, poi l’ha chiusa nellarifera. Questo ha raccontato agli investigatori, durante un lungo interrogatorio, Angelo Bellanova, ildellain un congelatore in una villa nelle campagne diMessapica, nelno. L’uomo ha ammesso di aver messo il corpo dell’anziana madre nel pozzettoe ha sostenuto che la, 82 anni, sia deceduta per cause naturali lo scorso 17 novembre. Lalo avrebbe cresciuto da sola e il 55enne, che risulta percettore di una pensione di invalidità a causa di un incidente sul lavoro, ha sostanzialmente raccontato di non essersi sentito di tumularla perché hanno sempre vissuto insieme e non riusciva a separarsi da ...

Dopo la morte della madre, unadi 82 anni, Angelo Bellanova , 55enne, avrebbe conservato per una notte intera il corpo di sua ... 55enne di Ceglie Messapica , in provincia di, è al ...Ceglie Messapica, il comune nella provincia didove è avvenuta la macabra vicenda L'ipotesi è che lasia effettivamente morta per cause naturali e che il figlio possa aver deciso di ...Macabro ritrovamento in una casa in provincia di Brindisi. Una anziana, deceduta da tempo, è stata ritrovata nel congelatore di casa sua.Avrebbe raccontato di non aver avuto il coraggio di seppellire la madre, Maria Prudenza, ritrovata ieri in un congelatore nella sua casa nelle campagne a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Un ...