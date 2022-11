Boxe | Rossetti e Cavallucci sabato sul ring per il tricolore dei welter

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Si avvicina l’evento didi26 novembre a Roma, al PalaGems di Via del Baiardo. La riunione (organizzata dalla BBT) sarà trasmessa in diretta dalle 23 su Sportitalia. Il main event (10 round) sarà la sfida per il titolo italiano dei pesitra Pietro ‘The Butcher’(15-1-0) ed Emanuele(13-6-1). Il primo, romano di 24 anni, a luglio scorso ha conquistato il titolo IBF Latino di categoria e vanta 7 successi per ko (su 15 totali). La sfida per il titolo italiano dei supermedi, invece, vedrà contrapposti il capitolino Yuri Lupparelli (10-0-0)e Ignazio Crivello (8-9-1). “Roma ha bisogno di eventi che riportino in auge lo sport, grazie alla bravura di appassionati. Ci impegneremo nei prossimi anni a rimettere discipline come il pugilato al centro delle politiche sportive ...