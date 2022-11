Borsalino | fascino mistero e classe | il cappello più cool di sempre

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Life&People.it Un’eccellenza tutta italiana: un leitmotiv quando si parla di moda. Tutti infatti conosceìono la qualità di, ovvero l’azienda specializzata nelda uomo fondata ad Alessandria nel 1857 e divenuta in tempo molto breve un vero e proprio caposaldo nel settore.e tutta l’eganza del made in Italy all’origine di un prodotto nato in un piccolo centro, per poi conquistare letteralmente tutto il mondo. Dal Piemonte ai sette continenti La collocazione geografica di questa storia ha decisamente una rilevanza enorme. Il cappellaio infatti è un accessorio che ha iniziato ad emergere ad Alessandria, in Piemonte, proprio nell’Ottocento divenendo una solida realtà. Tra le attività in auge spiccavano quella di Luigi Bernabè e di Sebastiano Camagna: proprio ...