Borsa | Europa poco mossa in attesa Fed | corre il gas

In rialzo di circa un punto percentuale il greggio, con il wti che si consolida sopra quota 81 dollari al barile e contribuisce a fare dei titoli energetici il miglior comparto in(+1,4% l'...Un intervento "di ultima istanza" sul mercato TTF - ladi Amsterdam del gas - attivabile solo ...alle quotazioni è anche Gazprom tornata a minacciare di tagliare le residue forniture all'...Indici negativi a Piazza Affari, penalizzati in particolare dal ribasso delle utility che impatta sull'indice, in un contesto che resta comunque di difficile interpretazione a causa dei timori su nuov ...Solo il 10% non allargherà i cordoni della borsa (il 17% addirittura non farà alcun regalo di Natale) tutti gli altri sì, con percentuali di spesa variabile, ma con un monte acquisti che per la ...