Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare richiesta - GUIDA

Il neoministro del Mef Giancarlo Giorgetti ha ricordato che ildel 110% porta con sé extra ... c'è stata una particolare vivacità del terziario (commercio, alberghi, pubblici esercizi,),...... 'ulteriormente il Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei... Per chi decide di restare a lavoro rifinanziatoMaroni che prevede una decontribuzione del 10%. ...«Questa è una manovra figlia di scelte politiche, come è giusto e normale che sia per un governo politico, abbiamo scelto e concentrato le risorse, è una ...Rivalutazione di tutte le pensioni, proroga di Opzione donna, confermata l'Ape social, rinnovato il bonus Maroni. Sono le misure che riguardano la previdenza ...