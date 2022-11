Bonus trasporti da 60 euro ora si può chiedere tutti i mesi “finalmente”

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 23 novembre 2022)da 60. Un sostegno diretto principalmente a coloro che utilizzano i mezzi di trasporto per studio o per lavoro. Ma in cosa consiste esattamente il. Nel periodo in cui chi ci governa cerca di alleviare le difficoltà derivate dalla crisi economica che attanaglia il nostro paese, non si può dimenticare un popolo nel popolo che è quello dei viaggiatori.da 60(Fonte: ilovetrading.it)Ogni mattina milioni di persone, nelle metropoli, come nei centri più piccoli, utilizza i più comuni mezzi di trasporto. Dai treni alle metropolitane ai bus urbani ed extraurbani. Una marea di donne, uomini, di ogni età, di ogni censo attraversano in lungo e largo la nostra penisola. Pensare a loro è assolutamente ...