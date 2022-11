Il Post

Poi c'è la sconfitta in Brasile di, la cui spinta propulsiva si è rivelata assai fragile ...c'è la 'non vittoria' di Trump alle elezioni parlamentari, che arriva dopo due sonore ...... col bel risultato di favorire gli Shabab che hanno giurato fedeltà allo Stato Islamico, e... tanto più che ora Lula ha cacciato a pedate il 'cocco' dell'Occidente,. Inoltre in questa ... Bolsonaro ha infine contestato il risultato delle elezioni presidenziali brasiliane Lula, cosa vuol dire la sua presidenza del Brasile per l'America Latina: Argentina, Cile, Colombia, Messico hanno un governo di sinistra.