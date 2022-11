Boldrini arruola le solite note contro gli hater | ma tace su Saviano e gli altri “odiatori rossi”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lauracerca il centro della scena e lancia la campagna sociallinguaggio d’odio e misoginia online #EioTiPubblico. “La violenza degli uominile donne – scrive la deputata dem – è una piaga sociale che ha molti volti: quello fisico, che passa attraverso i maltrattamenti e arriva al femminicidio; quello psicologico, tendente a svilire e umiliare; quello economico, che toglie l’autonomia e la libertà. E poi c’è la violenza di nuova generazione, che ha il volto del linguaggio d’odio, del sessismo e della misoginia online. Sono parole, in apparenza non lasciano lividi. Ma feriscono in uguale misura e seminano danni irreparabili”.chiede di pubblicare gli screenshot degli, ma dimentica gli“Mettiamo in moto una catena ...