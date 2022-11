Bocca “tappata” | i giocatori della Germania contro la Fifa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Una foto che vale più di mille parole. Dopo la decisionedi non autorizzare la fascia col cuore arcobaleno e la scritta “One Love” che alcuni capitani avrebbero voluto indossare ai Mondiali, ihanno posato per la tradizionale foto di squadra primagarail Giappone ‘tappandosì lacon la mano. Un gesto abbastanza eloquente, di protesta nei confronti dei vertici del calcio mondiale che hanno voluto ‘silenziarè quella che doveva essere un gesto a sostegno del movimento che difende i diritticomunità LGBTQI+. “Volevamo usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco ...

