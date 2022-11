Black Friday materassi matrimoniali in lattice naturale e Piumini Bio. Gli sconti di Vivere Zen che rispettano te e la natura

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) - Torino, 23 novembre 2022. Chi non aspetta ilper approfittare degli? L'idea di avere una settimana all'anno in cui comprare i prodotti preferiti a poco prezzo rischia di indurci a consumare più di quello di cui abbiamo effettivamente bisogno. Ecco perché conZen ildiventa Green: un'occasione per ricordaci come gli acquisti consapevoli, in questi tempi di crisi economica, sociale e climatica, siano sempre più necessari per vincere la lotta agli sprechi.diventa Green,contro lo spreco,conZenZen , azienda italiana che opera nel settore dell'arredo bio e sostenibile, dà il via agliper la settimana del ...

Altreconomia

Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 euro: tutto quello che devi sapere sui bonus Tutte le ombre sui Mondiali del Qatar Sta arrivando il: i nostri consigli per gli acquisti Elon ...Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 euro: tutto quello che devi sapere sui bonus Tutte le ombre sui Mondiali del Qatar Sta arrivando il: i nostri consigli per gli acquisti Elon ... Il peso degli sconti del black friday in Europa su ambiente ed emissioni climalteranti (Adnkronos) - Torino, 23 novembre 2022. Chi non aspetta il Black Friday per approfittare degli sconti L’idea di avere una settimana all’anno in cui comprare i prodotti preferiti a poco prezzo rischia ...“Per i piccoli negozi arriva un altro black friday in condizioni di inferiorità. La reintroduzione della cedolare secca sugli affitti è la prima misura pratica che può essere adottata per contrastare ...