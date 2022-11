Biathlon | Tommaso Giacomel e Didier Bionaz guidano la nuova generazione azzurra Arriveranno i primi botti?

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’Italia delmaschile approccia la stagione 2022-23 conscia del fatto che, con essa, comincia un nuovo corso. L’assetto della squadra è totalmente cambiato al termine dell’ultimo inverno, quando Dominik Windisch e Thomas Bormolini hanno deciso di appendere la carabina al chiodo, privando il team della seconda e della terza forza. Lukas Hofer, di cui si può leggere a parte, ha invece scelto di proseguire. Il trentatreenne altoatesino rappresenta però una sorta di “Maverick” che, per età e palmares, si può permettere di muoversi in autonomia rispetto al resto del movimento. L’esclusione della Russia dalla fase finale della Coppa del Mondo 2021-22 ha permesso all’Italia di chiudere quinta la classifica per nazioni, guadagnandosi così 6 pettorali per l’inverno alle porte. Una grandissima opportunità di far crescere con agio la nouvelle vague ...

