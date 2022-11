Berrettini a Malaga | ma solo da tifoso azzurro contro gli Usa

Matteoè arrivato oggi intorno a mezzogiorno aper fare il tifo per i compagni. Non ha voluto lasciarli soli nel difficile quarto di finale contro gli Usa di domani. Pochi giorni fa,...Nel frattempoè giunto aper supportar ei compagni : ' Bello e onorevole il fatto che abbia trovato il tempo per venire qua a supportarci, ce ne sarà bisogno '. Spostandoci dalla ...a causa degli infortuni di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ad essere singolarista titolare nella sfida di Coppa Davis contro gli Stati Uniti, che andrà in scena nel teatro di Malaga giovedì 24 ...Coppa Davis, l'Italia incerottata sfida gli Usa: in palio la semifinale dal nostro inviato Paolo Rossi Lorenzo Musetti in allenamento a Malaga (ansa) A Malaga i quarti di finale: out Sinner e… Leggi ...