Benzina | a dicembre potrebbe costare di più | riduzione del taglio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il governo è a caccia di risorse per la legge di bilancio. Nel mirino ildelle accise ai carburanti Il governo è a caccia di risorse per la legge di bilancio. I margini di manovra per il documento che deve decidere come indirizzare le risorse disponibili nelle casse statali per il 2023 sono ridotte. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Dasi riduce però il taglio delle accise sue diesel. Lo sconto passerà dagli attuali 30,5 centesimi al litro a 18,3 centesimi. Secondo le associazioni dei consumatori per le ......Scorpione è più veloce e reattiva sia in strada che in pista se paragonata alla versione a. ... La fase di pre - ordine durerà fino al 22ed è già aperta soltanto ai membri della ...Cambiano gli sconti introdotto dal governo Draghi: "Dal 1 dicembre 2022 sulla benzina e il gasolio si passa da 0,25 per litro a 0,15, mentre per il Gpl da 0,085 per kg a 0,051", si legge nel comunicat ...Prossimo step per i bianconeri il match casalingo di dopodomani contro la Valsa Group Modena, gara valida per il recupero della quinta giornata e primo di quattro incontri in dieci giorni prima della ...