Belgio | vittoria tra le polemiche | Batshuayi stende il Canada

Fcinternews.it

Per iniziare con il piede giusto e battere la squadra favorita alladel girone, il CT ... QUI- CT Martinez si affiderà al suo 3 - 4 - 3 per provare a vincere la prima partita del ...Dopo il pareggio della Croazia, ilha la grande possibilità di imprimere già una sterzata importante al cammino nel proprio girone. Con unacontro il Canada, infatti, De Bruyne e ... Belgio, vittoria risicata senza Lukaku. Il Canada crea ma non sfonda Il primo tempo di Belgio-Canada è stato molto entusiasmante ... ovvero con le squadre che entrano in campo determinate a portare a casa la vittoria. La formazione di Martínez, già in vantaggio per 1-0 ...Con Belgio-Canada si è chiusa la prima giornata del Gruppo F dei gironi eliminatori del Mondiale 2022. Vittoria sofferta del Belgio che regola il Canada 1-0 dopo diverse occasioni da gol sprecate dai ...