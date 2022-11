Belgio | l’ultima chance Mondiale? La generazione d’oro adesso ha fretta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Due sconfitte consecutive, contro Olanda ed Egitto, con la ricaduta muscolare di Romelu Lukaku. Difficile avvicinarsi alin un modo peggiore di quello che ha fatto ildi Roberto Martinez. Alla partita contro il Canada – nel debutto del gruppo F – les Diables Rouges arrivano con lo spettro della terza sconfitta di fila che manca dal 2014. Numeri preoccupanti, che impongono un cambio di rotta immediato per un Ct che non può permettersi altri errori. A Martinez è stata affidata la miglioredella storia del, ma i trofei sono mancati. Solo i quarti di finale agli Europei e un bronzocome massimo traguardo al torneo iridato. Che questa sia ladelè riscontrabile sui numeri. Nel podio dei ...

A 37 anni per Modric èchance di alzare la Coppa, in ... anche se nell'ultimo match di Nations League, contro'Austria, si ...debuttò il 6 giugno del 2021 in un'amichevole contro il...... dal lunedì al venerdì, dopo il triplice fischio dell'... la presentazione delle sfide, le formazioni, le curiosità,'analisi ... Campionati Mondiali 2022 - 1a Giornata Gruppo F -vs ...