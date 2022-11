(Di mercoledì 23 novembre 2022) Oggi, mercoledì 23 novembre, alle ore 20scendono in campo inper la prima giornata della fase a gironi (gruppo F) dei. Si tratta della 22esima edizione del prestigioso torneo: il primo Mondiale di calcio previsto nella stagione invernale e l’ultimo ad accogliere 32 team (diverranno 48 nel 2026).intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Latraandrà in onda inesclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 20 di oggi, mercoledì 23 novembre ...

...00 Venezia - Lietkabelis 74 - 71 Visualizza Eurocup CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Marocco - Croazia 0 - 0 14:00 Germania - Giappone 1 - 2 17:00 Spagna - Costa Rica 2 - 0 20:00BASKET -...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Calcio, Mondiali 2022:, in onda dalle 20 su Rai 1 Chi l'ha visto , in onda dalle ...Belgio Canada streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, 23 novembre, alle ore 20 ...Il Canada torna ai Mondiali per la prima volta dal 1986 grazie ai miracoli del ct John Herdman e una generazione di giovani talenti pronta a lasciare il segno.