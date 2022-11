Belgio-Canada | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Di seguito ledella sfida, match valido per il 1º turno del gruppo F a Qatar 2022. Alle 20:00 i diavoli rossi affronteranno ilallo Stadio Ahmad Bin Ali nella città di Ar-Rayyan. Romelu Lukaku è out a causa di un infortunio. Il marcatore della controparte è il canadese Jonathan David: tre dei suoi ultimi quattro gol in nazionale sono arrivati dopo il 70° minuto. Il, ambizioso veterano, si ritrova a fare i conti con il rapido passare del tempo della sua ultima generazione d’oro. Il tempo a sua disposizione si affievolisce e la sconfitta per 2-1 nell’amichevole di venerdì contro l’Egitto non è un buon segno. Nella Coppa del Mondo 2018 ilè arrivato terzo, ma ora deve fare di meglio, soprattutto dopo la deludente ...