Belen Rodriguez si trucca per Michelle Hunziker

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 23 novembre 2022)sono due che di bellezza se ne intendono, e se si mettono insieme il successo è assicurato. L’argentina ha postato su Instagram un tutorial di make up in cui consiglia come valorizzarsi al meglio con i trucchi di Goovi, il brand della sua amica svizzera. Applica i prodotti con maestria, sottolineando ogni passaggio. Il risultato, c’era da aspettarselo, è perfetto. LEGGI ANCHE >>>Ste sui social: le vip mostrano la vera faccia…<<< Il tutorial dimaestra di make upDavanti alla fotocamera dello smartphone,dà via al suo tutorial social di make up con la box natalizia di Goovi in edizione limitata. Usa sapientemente ombretti e ...