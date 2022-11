Beautiful anticipazioni | Ridge indaga | scopre la tresca di Quinn e Carter? Paris confusa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Katie cerca di sapere di più sul fatto che Eric abbia ripreso in casasenza una spiegazione, e ne parla direttamente con Eric che si mostra però molto reticente.si baciano con il consenso di Eric, che, non potendo soddisfare sessualmente la moglie, lascia che siaa farlo purché nessuno lo sappia. In realtà come abbiamo visto c’è stato molto di più di un bacio e infatti la Fuller ha raccontato a Eric quello che c’è stato con. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con ledi, per la puntata di domani 24 novembre 2022. Nella puntata di giovedì vedremo come tutti i membri della famiglia Forrester saranno preoccupati per quello che sta succedendo a Eric. Si sono tutti resi conto che l’uomo non sta bene e non ...