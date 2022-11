BCL | Reuvers e Olisevicius decisivi | la UNAHOTELS Reggio Emilia si impone sul Pinar Karsiyaka

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lasisulnel Round 4 del Gruppo B della Basketball Champions League. Finisce 74-70 per i biancorossi che però non riescono a ribaltare l’83-76 dell’andata, restando così dietro ai turchi in classifica (pur avendo lo stesso record di 2-2). Partono forte i padroni di casa, che muovono bene la palla sfruttando i tagli e la mira da lontano die Anim (10-4). Dopo un breve riavvicinamento ispirato da J.Brown, Hopkins econtinuano a punire ildalla distanza; Anim firma anche la penetrazione del massimo vantaggio sul +9, prima che V.Brown e lo squillo iniziale di McCollum riaccorcino le distanze sul 19-13 di fine periodo. Proprio il numero 3 della formazione turca ...

