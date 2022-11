Basket femminile | Qualificazioni Europei 2023 | la situazione del girone dell’Italia Con due vittorie si stacca il pass

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Andiamo ad analizzare ladelnelleaglifemminili, che questa settimana celebrano la loro seconda finestra. Per le azzurre la scena sarà allestita al PalaBarbuto di Napoli, che le vedrà sfidare Svizzera e Slovacchia. Questa la classifica attuale: 1 Italia 2-0 2 Slovacchia 1-1 3 Svizzera 1-1 4 Lussemburgo 0-2 Il discorso è presto fatto: con due successi l’Italiailper la rassegna di Slovenia e Israele del prossimo anno senza dover neanche avere chissà quale pressione in relazione alle ultime due partite, quelle in trasferta del febbraioin Lussemburgo e in terra elvetica., le migliori italiane della 9a giornata ...