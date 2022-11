Barbara d’Urso sotto shock per la confessione di Tonon | ' ' Senza Luca Onestini | mi sarei tolto la vita al Gf Vip' '

Ascolta questo articolo Karina Cascella ha già fatto discutere per alcune dichiarazioni sul Reddito di Cittadinanza. L'opinionista diinfatti, durante un'intervista al settimanale ' Nuovo ' diretto da Riccardo Signoretti, aveva affermato come a causa del RdC stesse trovando non poche difficoltà per reclutare nuovi ...... o almeno è quello che avrebbe fatto capire ad Edoardo: Biccy ha inoltre riportato che Daniele già ai tempi in cui ha partecipato al Grande Fratello diha confessato senza problemi di ...