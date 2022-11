Bando di concorso a Cerveteri | la Polizia Locale cerca due nuove unità

(Di mercoledì 23 novembre 2022)– È pubblicato sul sito istituzionale del Comune diildipubblico per 2diin categoria C a tempo pieno e indeterminato. Unestremamente importante, che punta a rinforzare il Comando die di cui la macchina amministrativa aveva assoluta necessità. “In questi mesi di insediamento ho lavorato con costanza e meticolosità su tutte le tematiche inerenti il personale dipendente del nostro Comune – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore al Bilancio e al Personale – grazie alla fiducia accordatami dal Sindaco Elena Gubetti e dagli altri colleghi della Giunta, e grazie all’impagabile lavoro del servizio Risorse Umane, con il ...

leggi ancheper lavorare in amministrazione,Friuli Venezia Giulia anche per diplomati. Requisiti e come candidarsiPOSTI MESSI A: N. 7 unità - ASSISTENTE TECNICO PER L'INFORMATICA Nell'ambito di indirizzi ... Consulta ilper la presentazione della domanda, termini e modalità Scritto da Fabio Ligonzo ...Nell’ambito degli interventi integrativi e e complementari a Procida Capitale 2022 per la valorizzazione del Patrimonio culturale campano è stato ...Il presidente Fugatti e l’assessore Segnana hanno incontrato il personale sanitario dell’ospedale In vista della riapertura della Residenza sanitaria ospedaliera (RsaO) di Tione, che sarà riconvertita ...