Balmain unisce metal | industrial e post hardcore nel nuovo singolo The Night of 1972

Leggi su freeskipper

(Di mercoledì 23 novembre 2022) di Collapse Agency.collega un’atmosferae//gotica/con influenze che vanno da The Cure/Depeche Mode, a Bring Me The Horizon e Deftones. Originariamente con sede a Sydney, in Australia;ora pubblica musica da Ottawa, in Canada. Il“Theof” è ora disponibile e disponibile su tutte le piattaforme di