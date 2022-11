Ballando con le Stelle | Anastasia Kuzmina | “Lorenzo Biagiarelli sta male Lo volevano fuori | l’hanno fatto fuori”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “sta. Lo”. È la ballerinaa dirlo rispondendo su Instagram alle domande dei suoi follower e affrontando con loro il tema dell’eliminazione acon le. Ma facciamo un passo indietro. La coppia è stata eliminata a sorpresa nell’ultima puntata del dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: un vero colpo per lo chef e la sua insegnante, dato che stavano portando avanti più che discretamente la gara. “Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo...

Anna Pettinelli da Mara Venier a Domenica In ha detto che Selvaggia Lucarelli avrebbe un po' di colpa per l'eliminazione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli dale Stelle.'A me è ...Dopo quell'avventura, ha partecipato ale Stelle, poi è sparita dai radar. Negli ultimi giorni, è tornata in tvabiti civili: ospite di Verissimo, ha confessato che non è più una ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Lorenzo Biagiarelli sta male, lo confida Anastasia Kuzmina sui social a chi le chiede di Ballando con le Stelle ...