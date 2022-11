Ballando con le Stelle | Anastasia Kuzmina | “Lorenzo Biagiarelli sta male”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “sta”, risponde così su Instagram la ballerina dicon le2022,Kuzmin, ai follower che le chiedono spiegazioni circa l’eliminazione sua e del suo “compagno” dalla gara. “Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”, ha detto, sfogandosi pubblicamente per quanto accaduto. La coppia è stata eliminata a sorpresa nell’ultima puntata dicon le, dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci in onda sabato scorso. “Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso”, ha proseguito la ballerina riferendosi a, chef di professione e fidanzato della giudice Selvaggia Lucarelli. ...

