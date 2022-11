Audi alla Dakar 2023 taglia le emissioni di CO2 del 60% grazie a un carburante rinnovabile

ilgazzettino.it

Le prime scadenze del 15 ottobre e del 15 novembre sarebbero infatti state sfruttate solamente da, Mercedes e Red Bull Powertrain. La Renault sarebbe poi prossimaratificazione dell'ok, ...Ciò dà seguitotendenza del resto dell'anno, in cui un numero crescente di veicoli non ... Ma dove Crisi microchip: a quali accessori dovremo rinunciare L'esempio die BMW Crisi dei ... Inseguimento sulla statale, vede una pattuglia e si dà alla fuga con l'Audi A6 Avant: arrestato 41enne. «Aveva Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ La compatta premium con motore 2.0 Tdi a novembr ...MUSILE DI PIAVE - Inseguimento da film sulla statale, vede una pattuglia e si dà alla fuga con l'Audi A6 Avant: arrestato 41enne. «Aveva armi ...