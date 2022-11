(Di mercoledì 23 novembre 2022) Laha travolto per 7-0 il Costa Rica, ma i precedenti con questo risultato hanno portato poca fortuna La goleada di-Costa Rica ha alcuni precedenti, l’ultimo dei quali è successo proprio nelvinto dalla Roja nel 2010 nella gara tra Portogallo e Corea del Nord. Gli altri risalgono al 1954 (Uruguay-Scozia e Turchia-Corea del Sud) e nel 1974 (Polonia-Haiti). Nessuna delle squadrenti con questo punteggio ha mai vinto ilo è andata in finale in quell’edizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Sono due giocatori che prediligono la costruzioneil punto, RBA è l'antonomasia dell'ordine ... Croazia -1 - 0, ora tocca a Marin Cilic e Pablo Carreño Busta. Il tabellone maschile US ...Tale visione si esprime attraverso un'scelta delle opere che descrivono la completezza e la ... come Andorra, Germania, Principato di Monaco, San Marino,, Svizzera e Taiwan. Collezione ... Attenta Spagna: chi vince 7-0 non vince mai il Mondiale In questa quarta giornata di Qatar 2022, prende il via anche il girone E con due sfide che vedono protagoniste due pretendenti al titolo: Germania e Spagna.La Spagna mette in chiaro le cose fin dall'esordio infliggendo una durissima sconfitta a un Costa Rica mai in partita e mandando un messaggio alle rivali per il titolo. Non c'è ...