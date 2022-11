Attacco hacker al sito del Parlamento europeo | «Servizi compromessi» La rivendicazione del gruppo pro-Russia Killnet

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Anche ildelè finito nel mirino degli. A dare la notizia il portavoce dell’istituzione, Jaume Duch, che ha lanciato l’allarme con un tweet. «La disponibilità delweb dell’Eurocamera è attualmente compromessa dall’esterno a causa di un elevato traffico di rete esterno. Questo traffico è legato a unDdos (Distributed Denial of Service). I team delstanno lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile». Il cyberè stato rivendicato in queste ore da, unpro-russo di hacking che «ha confermato di aver lanciato unDDoS contro ilufficiale (@Europarl EN) del ...