Atletica | Antonio La Torre | “Jacobs è come Mbappé | nell’immaginario collettivo Tamberi più motivato di prima”

(Di mercoledì 23 novembre 2022)La, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, si è soffermato sulle due grandi stelle del movimento tricolore in occasione del talk suTv. Marcell, Campione Olimpico e d’Europa dei 100 metri, è stato paragonato al calciatore francese Kylian“per quello che ispira e per il modo che ha di sorridere. Un paio di anni fa questo confronto poteva sembrare irriverente, oggi non lo è più, ed è il segno di quanto Marcell sia entrato. Le sue intenzioni sono serie quando dice che al record del mondo ci pensa. È il messaggio più importante che ha mandato a tutti noi insieme al suo bravissimo allenatore Paolo Camossi”. Il tecnico si è soffermato anche su Gianmarco ...

