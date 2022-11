Ascolti tv | come sono andati quelli del 22 novembre 2022

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) A imporsi i match del Mondiale Con l’esclusiva del Mondiale, Rai Uno si assicura la “lotta” per gli. Il match tra Francia-Australia, ha infatti ottenuto 5.478.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo tempo a 5.745.000 e il 26.4%, secondo tempo a 5.216.000 e il 23.2%). Leggi anche: Mondiali del Qatar in Rai non ci stanno: “Corrotti” A seguire il programma Il Circolo dei Mondiali ha coinvolto 1.358.000 spettatori pari all’8.2%. Alle spalle, su Canale5 l’esordio di Con l’Aiuto del Cielo ha registrato 2.196.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai 2 una nuova puntata de Il Collegio segna 1.034.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.318.000 spettatori e il 10.5%. Su Rai3 #Cartabianca è invece stato seguito da 1.035.000 spettatori con il 6.3% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 963.000 ...