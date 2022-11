Arriva le neve in Campania | le foto sono virali sui social

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Anche se in ritardo rispetto agli altri anni, inè tornata la. I monti più alti delle zone dell’Appenino hanno iniziato ad imbiancarsi ad appena un mese da Natale. Intorna la, primi fiocchi in Irpinia I primi fiocchiti in Irpinia, nei pressi del Santuario di Montevergine e sull’Alto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nelle ultime 48 ore ci sono state piogge su molte regioni, ma anchea bassa quota, venti forti e mari in tempesta. Ma cosa succederà nei prossimi giorni Quando tornerà il freddo A queste ...Sanza . Il Monte Cervati si veste di bianco,la primasulla vetta della Campania a Sanza. L'autunno lascia ufficialmente il testimone all'inverno. Questa notte, dopo il duro abbassamente delle temperature, da quota 1100 e fino ai ...Prima neve caduta in Garfagnana. Non manca molto all'inizio della stagione invernale e all'albergo al Casone è già tutto pronto. La speranza è quella di poter partire il prima possibile e già in molti ...Dagli incantevoli borghi del Veneto ai boschi della Toscana fino alla Spagna, con i suoi festival, e all'Olanda, alla scoperta dei mulini a vento. Idee di ...