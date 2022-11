Arrestato a Garbagnate per droga | nel letto a Bollate 13mila euro in contanti

Era tornato in Italia. Ed era tornato per farci affari. Un uomo di 43 anni, un cittadino albanese, è statodomenica pomeriggio a Garbante con le accuse di reingresso illegale in Italia e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui - che a luglio 2021 era stato espulso con un ...I Carabinieri hannomilanese lo scorso 19 novembre un cittadino albanese trovato in possesso di dosi di cocaina e più di 15mila euro. SpacciatoreE' statoin ...Un 43enne albanese è stato arrestato dai carabinieri a Garbagnate: nel letto dove dormiva a Bollate aveva 13mila euro in contanti.L'uomo di 53 anni è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti oltre che per il rientro illegale in Italia visto che era già stato espulso ...