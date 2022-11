Argentina-Messico | probabili formazioni | pronostico e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sabato 26 novembre 2022, alle ore 20, presso l’ Iconic Stadium di Lusail, si giocherà, gara valida per la seconda giornata del Gruppo C dei campionati Mondiali di calcio.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Dopo la sorprendente sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita(2-1), per l’Albiceleste è già una sfida da dentro e fuori, visto che in caso di vittoria, rimarrebbe ancora in corsa, mentre in caso di sconfitta, sarebbe pressoché certa l’eliminazione. I messicani hanno colto un punto prezioso con la Polonia che lascia inalterate le loro chances di qualificazione. Grande protagonista del match è stato il portiere Ococha che ha parato un rigore a Lewandowski. LEScalone dovrebbe confermare il 4-3-3: Emiliano ...