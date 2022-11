Argentina-Francia possibile ottavo di finale? Ecco le combinazioni

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Siamo quasi giunti al termine della prima giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Due delle squadre favoritissime hanno giocato,, e con grande sopresa, le due compagini hanno avuto risultati assolutamente opposti. Se infatti laha agevolmente vinto 4-1 contro l’Australia, l’ha incredibilmente perso 1-2 contro l’Arabia Saudita. IL TABELLONE INTEGRALE IL REGOLAMENTO GLI OTTAVI DISe quindi, come probabile, lavinca il suo girone, arrivando prima, e l’si qualifichi ma solo al secondo posto, dovendo già rincorrere nel suo girone, le due compagini si scontrerebbero agli ottavi di. Da sorteggio infatti, la prima del girone D, affronterà la seconda del girone C. SportFace.

Debutti choc Anni fa la stessa, campione del Mondo in carica e con Maradona come numero ... O la, campione in carica, che a Corea del Sud - Giappone 2002, nel suo primo match, perde ......00 Panathinaikos - ASVEL 20:30 Barcelona - Baskonia Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Tunisia - Australia 14:00 Polonia - Arabia Saudita 17:00- Danimarca 20:00- ...Siamo quasi giunti al termine della prima giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Due delle squadre favoritissime hanno giocato, Argentina e Francia, e con grande sopresa, le due compagini hanno avuto ...Giroud protagonista con una doppietta. CR7 saluta i reds. Festa nazionale per l'Arabia Saudita che ha sconfitto l'Argentina. Tensione all'assemblea di Lega di Serie A ...