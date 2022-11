Argentina | Dybala resta a guardare | E' il vice Messi'

Corriere dello Sport

INVIATO A DOHA - Centodiciannove minuti a guardare lo scempio, compreso il maxi recupero. Una lunga e brutta partita vissuta in panchina senza poter aiutare l'. Povero Paolino: così bravo e così decorativo, dietro a quel broncio naturale che solo con Mourinho negli ultimi tempi si è trasformato in vera Joya ...... dove passano le immagini del tecnico José Mourinho e di Nicolò Zaniolo , ma anche di capitan Lorenzo Pellegrini e diche è però assente perché impegnato con l'ai Mondiali in Qatar . Dybala e il primo scioccante incontro con Messi in Nazionale Con Messi in campo Paulo fatica a trovare spazio. Ma potrebbe essere lui la novità sabato nella sfida con il Messico diventata di colpo una finale ...“ Argentina se enredó en la telaraña de Arabia Saudita y sufrió un batacazo histórico en Qatar ”. Potenza dell’onomatopea: il termine batacazo rende perfettamente l’idea e il sito del Clarìn, il quoti ...